¿Hace más calor que antes en las playas? Experto revela fenómeno que está afectando a la costa chilena

17 feb. 2026 - 10:30 hrs.

"Está más tibia el agua" y "hace calor". Estos son algunos de los comentarios que más se repiten entre los veraneantes que disfrutan de las playas de la zona central, pero, ¿es una realidad?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, abordó esta situación, asegurando que efectivamente un fenómeno ha afectado las costas del país recientemente.

¿Por qué hace más calor que antes en la playa?

Según explicó en Mucho Gusto, el cálculo que hay hasta ahora en la costa central es de un grado más.

"Todavía no termina el verano, pero en estos dos meses y medio hay una anomalía de un grado más respecto de la media en la costa central", recalcó.

Respecto a la temperatura del océano, Leyton detalló que, según el informe de un investigador, "frente a la zona central había una mancha cálida y eso favorece que haya más evaporación, y eso activa los sistemas de precipitación que llegan en el verano y los ha hecho más activos con esa mayor temperatura".

