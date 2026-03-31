Gobierno pide renuncia a directora de SernamEG en medio de tratamiento contra un cáncer de mamas

31 mar. 2026 - 09:49 hrs.

Durante la jornada del lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien hasta entonces se desempeñaba como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

La decisión fue comunicada a través de una carta, en la que se le instruyó dejar el cargo en un plazo de 48 horas.

Polémica salida de directora de SernamEG

Cabe señalar que la salida ocurre en medio de un complicado estado de salud, ya que Carrasco se encuentra en tratamiento por un cáncer de mama.

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La ahora exdirectora asumió el cargo en 2022, tras ser seleccionada por Alta Dirección Pública.

Al respecto, la ahora exfuncionaria cuestionó la medida y aseguró que "realmente me parece una pésima señal para quienes somos pacientes oncológicas atravesando un tratamiento de esta envergadura".

En esa línea, agregó que "tengo un diagnóstico de cáncer triple negativo, que es el más agresivo, y en estas condiciones yo me quedo sin posibilidades de dar continuidad a mi tratamiento".

Carrasco sostuvo que "me pidieron la renuncia hoy día mismo para hoy mismo, sin siquiera tomar en cuenta ni mi diagnóstico ni cuestiones administrativas, que tienen que ver también con nuestro servicio y la transparencia que siempre hemos tenido para entregar información respecto a cómo funciona el servicio".

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