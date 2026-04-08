"Loba" y compañía: Los perritos de Carabineros que se robaron el show con su ternura en Mucho Gusto

08 abr. 2026 - 13:35 hrs.

La mañana de este miércoles, Mucho Gusto vivió un especial momento con la visita del Escuadrón de Adiestramiento Canino de Carabineros.

Los perritos llegaron hasta las dependencias del canal para derrochar ternura y extender la invitación a la 5.ª Caminata Familiar Canina, con motivo del aniversario número 99 de la institución policial.

Perritos policías conquistan Mucho Gusto con sus habilidades

Durante su estadía en Mega, los ejemplares de la unidad canina hicieron demostración de sus habilidades.

Mega

El primero de ellos realizó una serie de ejercicios de obediencia básica, los cuales son importantes para el día en el servicio junto a los uniformados. Mientras que "Loba" sacó toda su ternura para demostrar que junto a su adiestrador podía "rezar".

Cabe destacar que la 5.ª Caminata Familiar Canina se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano y en todo el país con diferentes puntos de partida.

Todo sobre Mucho gusto