Daniela Aránguiz reveló la razón por la que rechazó cita con "Chino" Ríos en Miami

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends, Daniela Aránguiz reveló que Marcelo "Chino" Ríos la invitó a salir.

Todo ocurrió cuando la Inteligencia Artificial del programa le consultó a la comunicadora si tendría una cita con el extenista.

En primera instancia, la invitada contó cuál era el lazo que la unía con el deportista: "La hermana de Marcelo es apoderada del colegio, nos llevamos muy bien y por ahí nos cachamos".

¿Por qué Daniela Aránguiz rechazó a "Chino" Ríos?

Tras lo anterior, Daniela Aránguiz confirmó que "Chino" Ríos la había contactado: "Me habló por Instagram y sí, me invitó, me dijo que fuéramos a comer en Miami".

Sin embargo, la exchica Mekano rechazó la invitación y confesó por qué: "Estaba empezando a conocer al Jose (Cuco Cerda)".

Finalmente, José Antonio Neme le preguntó si tenía un real interés en Marcelo: "No me gusta él, pero sí me gustaba cuando era muy chica, la personalidad de cuando se casó, me encantaba, pero ahora no".

