"Uno juzga a la mamá por mucho": Neme rompe en llanto al recordar la compleja relación que tenía con su madre

En el tercer capítulo de Only Friends, José Antonio Neme no pudo contener las lágrimas al recordar lo mucho que sufrió y se esforzó Verónica Abud, su madre, con él.

Al comienzo del programa, Neme recibió a Tita Ureta y Emilia Dides, quienes se encuentran viviendo procesos similares, ya que ambas están embarazadas.

A raíz de esto, se llegó al tema del agradecimiento que deben tener los hijos con sus madres, instancia en la que José Antonio confesó que a sus 44 años sigue llamando a Verónica cuando se siente mal o necesita ayuda.

Only Friends / MEGA

La emoción de José Antonio Neme

Los tres estaban hablando de lo mucho que dependen los niños y niñas de sus madres en un comienzo, momento en el que Neme destacó que siendo grande todavía se necesita el amor materno.

"Ay, me emocioné yo... es que me dio pena porque efectivamente yo estaba pensando... yo soy un viejo de mier... y todavía en situaciones de estrés llamo a mi mamá y probablemente en 44 años más, esas personitas que ustedes llevan dentro las van a llamar", dijo con voz entrecortada.

Enseguida, Tita Ureta agregó que "la mamá lo es todo, es lo número uno", mientras Neme explicó entre lágrimas que "en mi caso veo a mi mamá mayor; mi mamá no es una mujer anciana, pero yo tengo recuerdos de mi mamá como ustedes, mi mamá me tuvo a los 21 años, entonces cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá tenía 26 años".

"Hoy día la veo madura, mucho más madura, mi mamá tiene casi 70 años, y digo, alguna vez yo estuve en la guata de mi mamá, y mi mamá quizás tuvo los mismos dolores o angustias de ustedes, y uno juzga a la mamá por mucho tiempo y hoy día que soy adulto digo que fue muy duro con mi mamá y tuve una adolescencia súper complicada, hoy día digo put... mi mamá estaba angustiada, tenía miedo y no sabía cómo decir que no sabía resolver ese problema", expresó Neme entre lágrimas.

