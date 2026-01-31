Disfrazada de corpóreo y afuera de su trabajo: La mayor locura de Yazmín Vásquez para descubrir infidelidad

31 en. 2026 - 22:50 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, Yazmín Vásquez reveló la minuciosa investigación que llevó a cabo para descubrir una posible infidelidad.

Precisamente, a la presentadora de televisión y panelista de espectáculos se le preguntó por la mayor locura que ha realizado para descubrir a alguna pareja que la haya engañado. Vásquez no se avergonzó y contó los hechos con lujo de detalle.

La mayor locura de Yazmín Vásquez

"Lo peor de todo es que hice una locura y no descubrí nada, soy entera weon...", partió diciendo entre risas.

Yazmín recordó que "me iba a parar afuera, este tipo trabajaba cerca del Panorámico en Providencia, y yo me iba a parar afuera con una amiga, escondida, pero tan lejos, y un día estábamos afuera y le digo, cáchate el negocio de Schopdog".

"Y le digo '¿por qué no coimeamos al schop y al dog?, le pagamos unas lucas, que nos pase el corpóreo", expresó. Su idea era descubrir si el hombre salía con una compañera de trabajo.

Los corpóreos no sirvieron para nada, ya que no encontró ninguna evidencia, así que fue a la casa de su pareja y comenzó a tocar el timbre durante una hora. "Yo sentía que él estaba adentro, esto fue solo cuando chica, joven, yo lo sentía que estaba adentro de su casa, que había voces y todo, y no me abrió", expresó.

Finalmente, comentó que pasaron tres días de esto y la terminó. "Caradura igual porque caché que era real mi sensación y al mes estaba con esta mina. O sea, no me equivoqué", cerró.

