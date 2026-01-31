"La vida es muy corta...": Neme cuenta entre risas sus experiencias "swinger" y revela gustos íntimos

31 en. 2026 - 23:05 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, José Antonio Neme confesó que ha participado en experiencias "swinger" y contó un poco sobre estas.

José Antonio Neme, Yazmín Vásquez, Carla Jara, Yamila Reyna y Tita Ureta fueron expuestos a una pregunta sin filtro donde los cinco decidieron responder con total sinceridad.

Fue bajo esta conversación que surgió el tema de los "swinger", instancia en la que parejas se juntan bajo consentimiento mutuo y deciden tener relaciones sexuales, incluyendo el cambio de pareja.

Only Friends / MEGA

Neme cuenta sus experiencias "swinger"

Bajo esta premisa, Yamila Reyna preguntó si les gustaba más ver a la pareja con otro o que los miren.

"No tanto... a mí no tanto, yo prefiero mirar que ser mirado. Qué buena pregunta, Yamila. Hay gente que le encanta exhibirse, yo prefiero mirar, con mi traguito, mirar", comentó.

En esa línea, expresó que "yo me entretengo solo, sigan en lo de ustedes, no más: pero al revés, yo ser observado, como que me cuesta un poco más, es una cuestión personal".

Finalmente, dijo entre risas: "La vida es muy corta, venimos para acá un ratito no más, ¿y crees que yo no voy a explorar?".

Todo sobre Only Friends