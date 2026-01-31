"Perdí cinco guagüitas": Carla Jara explica por qué ya no puede volver a ser madre

31 en. 2026 - 23:10 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, Carla Jara confesó que actualmente no puede tener más hijos, aunque tampoco se trata de una prioridad en su vida.

Todo partió cuando Carla reveló cuáles fueron los motivos de su quiebre amoroso con Diego Urrutia, y es que el joven humorista quería tener una familia y hacer una vida juntos.

Sin embargo, ella dijo que no podía, lo que llamó la atención de Neme, quien preguntó a la ex chica Mekano por esta situación.

Carla Jara revela que no puede ser madre otra vez

"Porque yo perdí cinco guagüitas y me cortaron las dos trompas", reveló la actriz.

Asimismo, comentó que "intenté ser mamá de nuevo con Francisco por in vitro", pero también tuvo problemas.

Además, afirmó que a estas alturas para ella la adopción no es una opción, ya que Mariano, su hijo con Kaminski, se lleva toda su atención.

"Con Mariano somos perfectos, somos el equipo perfecto, lo pasamos increíble, siento que tengo un hijo maravilloso", concluyó Jara, deshaciéndose en halagos para su niño.

