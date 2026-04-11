"Tiene un corazón...": Esposa de Kike Morandé apareció por primera vez en TV y elogió al animador

11 abr. 2026 - 23:24 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic tuvo la oportunidad de conversar de manera exclusiva con Josefina Fantini, la esposa de Kike Morandé.

La animadora del programa viajó hasta el sur de Chile y conoció la casa donde el mítico presentador vive junto a su señora en Río Bueno.

La instancia se prestó para que la modelo le preguntara a la mujer si le gustaba la vida de campo: "Es entretenido, me hice amiga de todas, una buena experiencia".

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Las lindas palabras de la esposa de Josefina Fantini

Tras lo anterior, Josefina Fantini solo tuvo palabras positivas para describir a Kike Morandé: "Es generoso, amoroso, es buena persona, súper amable con los demás, tiene un corazón más colorado que todos estos gorros que tenemos puestos. La gente lo quiere por algo, no es un tema de lucas, es un tema de persona, es un amor".

También, la mujer del animador declaró que ella quiere morirse antes que él, pues cree que el funeral estará repleto de gente: "Yo no quiero estar ahí, a mí me ahoga, la tele es difícil, es un boom que parte de nada y llega al tope de línea".

Finalmente, Josefina Fantini expresó que si bien, nunca pensó en casarse con una persona famosa, está muy agradecida porque su trabajo les dio todo lo que tienen.

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