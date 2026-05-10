Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 5: Miguelito, la historia detrás del escenario

10 may. 2026 - 00:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Only Friends, Miguelito abrió su corazón y repasó los momentos más importantes de su vida. Recordó episodios de su infancia, como el instante en que entendió que era “distinto” al resto de sus compañeros, e incluso el traumático intento de secuestro que marcó su niñez.

También habló de sus inicios en el circo, de los desafíos y aprendizajes que forjaron su carácter, y del camino que lo llevó al éxito en televisión y redes sociales. Una trayectoria que, además, le permitió cumplir uno de sus mayores sueños: formar parte del Cirque du Soleil.

Durante la conversación, Miguelito también abordó su compromiso con la discapacidad y la inclusión, siendo crítico con la realidad chilena.

Aseguró que, a su juicio, la inclusión aún no existe plenamente en el país y que Chile sigue al debe en materia de accesibilidad y oportunidades para las personas con discapacidad.

Uno de los momentos más emotivos del episodio llegó con la inesperada carta de Paola Troncoso, actriz y compañera de años, con quien mantiene una profunda amistad y una de las duplas más queridas y recordadas de la televisión chilena.

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