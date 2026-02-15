Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 5: Carla Ballero, Pablo Herrera, Paulina Nin y Luis Mateucci

15 feb. 2026 - 00:20 hrs.

En el más reciente episodio de Only Friends, el programa de conversación que ha cautivado a su audiencia, los invitados de esta edición compartieron momentos intensos y reveladores. Entre risas y algo de tensión, se tocaron temas personales y se desvelaron anécdotas del pasado que no dejaron indiferente a nadie.

Pablo Herrera no se contuvo al hablar sobre su conflicto con su amigo Juan Falcón, generando un ambiente algo tenso al recordar una polémica entrevista en la que se sintió atacado. Por otro lado, Carla Ballero abordó la famosa foto junto a su hermano Álvaro, explicando lo que significó para ella y cómo la percibe hoy en día, confesando que le genera incomodidad.

Mientras tanto, Paulina Nin dio detalles de su vida actual y cómo disfruta de su independencia, contrastando con sus experiencias pasadas en relaciones y su forma de vivir la soltería, y Luis Mateucci pudo aclarar temas personales y hablar de su vida amorosa. A lo largo del capítulo, se generaron intercambios sinceros y emotivos, dejando en evidencia que los temas personales y la amistad siguen siendo el núcleo del programa.

Con una mezcla de humor y reflexión, Only Friends una vez más demostró por qué sigue siendo uno de los espacios favoritos para escuchar las verdades detrás de los famosos. ¡No te lo pierdas!

