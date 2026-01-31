Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 3: Emilia Dides, Tita Ureta, Yazmín Vásquez, Yamila Reyna y Carla Jara

31 en. 2026 - 23:20 hrs. | Act. 01 feb. 2026 - 00:28 hrs.

En el tercer capítulo de la segunda temporada de Only Friends, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Emilia Dides, Tita Ureta, Yazmín Vásquez, Yamila Reyna y Carla Jara.



El episodio inició con una emotiva e íntima charla con Emilia Dides y Tita Ureta, quienes se sinceraron respecto a los embarazos que están viviendo, cada una en distintas etapas, pero entendiendo el sentimiento de convertirse en madres por primera vez.

Fue así como ambos relataron el momento en la que se dieron cuenta de que estaban embarazadas, así como el apoyo familiar y distintas situaciones que las afectan.

Las confesiones de famosos

Emilia Dides, por compromisos personales, no pudo seguir en el panel, pero este se terminó de completar con Carla Jara, Yamila Reyna y Yazmín Vásquez, quienes confesaron de todo.

Por ejemplo, Yamila afirmó que en un comienzo su madre no quería que Américo fuera su pareja, esto porque ella también había estado con un músico y consideraba que todos eran infieles.

Por otro lado, Carla Jara reveló los motivos que la llevaron a terminar su relación con Diego Urrutia, al mismo tiempo que confesó que ya no puede tener más hijos.

Finalmente, Yazmín Vásquez narró una "locura" que cometió intentando descubrir una infidelidad de una ex pareja.

