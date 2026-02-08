Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 4: Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, César Campos y Claudio Castellón
En el cuarto capítulo de la segunda temporada de Only Friends, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, César Campos y Claudio Castellón.
El episodio inició con una emotiva e íntima charla con Raquel Argandoña, a quien se le sumó luego Tonka Tomicic. En la instancia, las presentadoras de televisión hablaron sobre su trayectoria, además de tocar ámbitos más personales, como la vida amorosa de cada una.
Fue así como la animadora de El Internado recordó la cruda advertencia que recibió por parte de la "Quintrala" cuando comenzaba el proceso judicial del Caso Relojes.
Tras ello, ingresaron al estudio Claudio Castellón y César Campos, quienes confesaron de todo, desde sus amores prohibidos a su futuro, formando familia con su pareja.
La confesión de amor de Felipe Camiroaga a Tonka Tomicic
Por ejemplo, el actor de Reunión de Superados confesó que su primera polola fue a los 16 años con una profesora de su colegio, mientras que Tonka Tomicic reveló que Felipe Camiroaga se le declaró.Ir a la siguiente nota
Finalmente, César Campos habló del proceso de adopción que lleva junto a su esposo, el cual afirmó que "no ha sido fácil".
