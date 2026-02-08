Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 4: Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, César Campos y Claudio Castellón

  • Por Sebastián Paillafil

En el cuarto capítulo de la segunda temporada de Only Friends, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, César Campos y Claudio Castellón.

El episodio inició con una emotiva e íntima charla con Raquel Argandoña, a quien se le sumó luego Tonka Tomicic. En la instancia, las presentadoras de televisión hablaron sobre su trayectoria, además de tocar ámbitos más personales, como la vida amorosa de cada una.

Lo más visto de Only Friends

Fue así como la animadora de El Internado recordó la cruda advertencia que recibió por parte de la "Quintrala" cuando comenzaba el proceso judicial del Caso Relojes.

Mega

Tras ello, ingresaron al estudio Claudio Castellón y César Campos, quienes confesaron de todo, desde sus amores prohibidos a su futuro, formando familia con su pareja.

La confesión de amor de Felipe Camiroaga a Tonka Tomicic

Por ejemplo, el actor de Reunión de Superados confesó que su primera polola fue a los 16 años con una profesora de su colegio, mientras que Tonka Tomicic reveló que Felipe Camiroaga se le declaró.

Ir a la siguiente nota

Finalmente, César Campos habló del proceso de adopción que lleva junto a su esposo, el cual afirmó que "no ha sido fácil".

Todo sobre Only Friends

Leer más de

Más Capítulos