"Un poquito siempre ayuda": Tonka Tomicic se confiesa sobre intervenciones estéticas

07 feb. 2026 - 22:53 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic reveló que se ha sometido a intervenciones estéticas, aunque descartó de lleno haber pasado por el quirófano.

Precisamente, a la animadora de El Internado se le preguntó si sigue vigente el icónico slogan "100% natural", con el cual consiguió coronarse como reina del Festival de Viña del Mar.

¿Tonka ha pasado por el quirófano?

Tonka recordó aquella campaña con su antiguo equipo televisivo, asegurando que en su momento la frase respondía a la realidad, y que en la actualidad igual, más allá que se haya realizado uno que otro "ayudín".

Mega

"Nunca me he puesto pechugas, nunca he metido bisturí. Un poquito siempre ayuda de vitamina, cosas así, que te hagan ver más fresca", confesó.

Eso sí, la presentadora de televisión reconoció que en algún momento se planteó la idea de colocarse implantes mamarios, pero que desistió de la idea al poco tiempo.

