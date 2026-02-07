¿Se inspiró en Arturo Vidal? Claudio Castellón revela el origen de Tito Núñez para Reunión de Superados

07 feb. 2026 - 23:07 hrs.

En el cuarto capítulo de Only Friends, Claudio Castellón se refirió a su personaje en Reunión de Superados, Tito Núñez, y entregó detalles sobre cómo construyó a la querida figura de la ficción.

Todo comenzó cuando el actor recibió la pregunta realizada con Inteligencia Artificial relacionada con una supuesta amistad con Arturo Vidal, y si aquello le sirvió de inspiración.

Claudio Castellón revela el secreto de Tito Núñez

En primera instancia, el intérprete aclaró que no es amigo del bicampeón de América y jugador de Colo Colo, más bien lo conoce porque ha tenido la suerte de compartir con él y otros futbolistas de la generación dorada.

Aun así, reconoció que el personaje de Tito Núñez tiene cosas de Vidal, como la "torpeza, la sinceridad. Son muy adorables algunos futbolistas".

"A veces son carentes de ciertas herramientas y a mí me parece que darle humanidad a mi personaje desde ese lugar es muy lindo, muy atractivo", sostuvo.

