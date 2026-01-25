Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 2: Jordi Castell, Daniela Aránguiz, Vasco Moulian y Catalina Pulido
En el capítulo 2 de la segunda temporada de Only Friends, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Daniela Aránguiz, Vasco Moulian, Jordi Castell y Catalina Pulido.
Con respecto a la exintegrante de Mekano, el animador habló sobre su divorcio con Jorge Valdivia y lo difícil que fue tomar la decisión.
El actor se refirió al rol que tuvo como director de televisión en otro canal y también relató una difícil situación con Carabineros que terminó trágicamente.
Las confesiones de los famosos
Por otro lado, Jordi Castell se refirió a un antiguo affair con Luis Miguel y también expresó que le gustaría fotografiar a varios famosos chilenos.
Finalmente, Catalina Pulido recordó cuando tuvo un encuentro íntimo con Gustavo Cerati y también habló sobre la muerte de su hijo, Sasha.
