Only Friends - Temporada 2 - Capítulo 2: Jordi Castell, Daniela Aránguiz, Vasco Moulian y Catalina Pulido

25 en. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 2 de la segunda temporada de Only Friends, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Daniela Aránguiz, Vasco Moulian, Jordi Castell y Catalina Pulido.

Con respecto a la exintegrante de Mekano, el animador habló sobre su divorcio con Jorge Valdivia y lo difícil que fue tomar la decisión.

El actor se refirió al rol que tuvo como director de televisión en otro canal y también relató una difícil situación con Carabineros que terminó trágicamente.

Only Friends

Las confesiones de los famosos

Por otro lado, Jordi Castell se refirió a un antiguo affair con Luis Miguel y también expresó que le gustaría fotografiar a varios famosos chilenos.

Finalmente, Catalina Pulido recordó cuando tuvo un encuentro íntimo con Gustavo Cerati y también habló sobre la muerte de su hijo, Sasha.

