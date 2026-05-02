Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 4: José Miguel Viñuela abre su corazón

02 may. 2026 - 23:50 hrs.

En un nuevo capítulo de Only Friends, José Miguel Viñuela abrió las puertas de su corazón y de su casa a Tonka Tomicic, quien realizó una íntima entrevista al animador en su hogar.

Precisamente, durante esta conversación, el exMucho Gusto recordó a todas esas personas que, cuando ocurrió el hecho del corte de pelo, le dieron la espalda y se llenaron la boca hablando de él en los medios de comunicación.

Por otra parte, una vez en el estudio, José Miguel recalcó lo importante que fue para su carrera el trabajo que logró con Álex Hernández en Mekano y cómo, a diferencia del resto, el director de televisión sí lo defendió en esa polémica.

La sinceridad de José Miguel Viñuela

De igual forma, se sinceró y aclaró que en algún momento sintió una química con Catalina Palacios, pero esta nunca se pudo concretar.

Asimismo, reveló una íntima anécdota con Pamela Díaz que fue incitada por Raquel Argandoña gracias a un comentario de Paty Maldonado.

Finalmente, habló de su madre, instancia que aprovechó Tonka Tomicic para confesar que la suya ya no la reconoce.

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