Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 3: La sinceridad de Paola Troncoso y Patricio Fuentes

26 abr. 2026 - 01:00 hrs.

En el tercer capítulo de la nueva temporada de Only Friends, los grandes invitados de la noche fueron Paola Troncoso y Patricio Fuentes, actores que triunfan con Detrás del Muro.

Como una forma de rendirles honor, José Antonio Neme y Tonka Tomicic protagonizaron un hilarante momento al encarnar a los personajes de la Chofi y el cabo Tapia.

Además, Troncoso y Fuentes se refirieron al origen de ambos personajes que semana a semana sacan carcajadas por las pantallas de Mega.

¿Chofi y cabo Tapia a Viña?

Los actores también abordaron los rumores de romance, rompiendo con la esperanza de sus seguidores y señalando que no les incomodaba que los vinculen amorosamente por sus personajes Chofi y cabo Tapia.

Además, se refirieron a la posibilidad de ser invitados al Festival de Viña del Mar con un sketch de sus personajes.

Mientras que sobre el final, Raquel Argandoña reaccionó con molestia a la biografía no autorizada que está siendo escrita por dos periodistas.

Todo sobre Only Friends