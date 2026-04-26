Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 3: La sinceridad de Paola Troncoso y Patricio Fuentes
En el tercer capítulo de la nueva temporada de Only Friends, los grandes invitados de la noche fueron Paola Troncoso y Patricio Fuentes, actores que triunfan con Detrás del Muro.
Como una forma de rendirles honor, José Antonio Neme y Tonka Tomicic protagonizaron un hilarante momento al encarnar a los personajes de la Chofi y el cabo Tapia.
Además, Troncoso y Fuentes se refirieron al origen de ambos personajes que semana a semana sacan carcajadas por las pantallas de Mega.
¿Chofi y cabo Tapia a Viña?
Los actores también abordaron los rumores de romance, rompiendo con la esperanza de sus seguidores y señalando que no les incomodaba que los vinculen amorosamente por sus personajes Chofi y cabo Tapia.
Además, se refirieron a la posibilidad de ser invitados al Festival de Viña del Mar con un sketch de sus personajes.
Mientras que sobre el final, Raquel Argandoña reaccionó con molestia a la biografía no autorizada que está siendo escrita por dos periodistas.
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