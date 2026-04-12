Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 1: La intimidad de Kike Morandé

12 abr. 2026 - 00:39 hrs.

En el primer capítulo de la nueva temporada de Only Friends, el invitado de honor fue Kike Morandé, quien se emocionó hasta las lágrimas y también, explotó en carcajadas.

En primera instancia, se mostró el viaje que realizó Tonka Tomicic a Río Bueno, en la Región de Los Lagos, lugar donde vive actualmente el animador.

Allí, la conductora del estelar tuvo la oportunidad de conocer la espectacular casa del mítico presentador y también, conversó con Josefina Fantini, su esposa.

Only Friends

Kike Morandé jugó en Only Friends

Tras lo anterior, se dio a conocer el lado más generoso e íntimo de Kike Morandé, cuando Mauricio Correa reveló el desconocido gesto que tuvo con él y también, con varios de sus amigos.

No solo hubo llanto, pues luego el comunicador también río con varias de las preguntas que tuvo que contestar él y los demás panelistas.

Finalmente, el animador recibió una carta escrita por María, su nieta mayor, quien destacó su rol como abuelo y asímismo, como persona.

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