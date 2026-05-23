"En mi último embarazo...": La potente razón de Belén Mora para querer casarse con Toto Acuña

23 may. 2026 - 22:50 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, José Antonio Neme y Raquel Argandoña pusieron en aprietos a Toto Acuña y le preguntaron por qué aún no le había pedido matrimonio a Belén Mora.

Un poco nervioso, el actor explicó los motivos por los cuales aún no han dado ese paso tan importante: "Yo creo que es algo que queremos hacer, no ha llegado el momento, hemos tenido hartas cosas que hacer, el tiempo pasa muy rápido, es importante por la familia, por la protección familiar, no nos va a cambiar la vida, ya llevamos 15 años viviendo juntos".

Only Friends

Las razones de Belén Mora

Tras lo anterior, Belén Mora entregó su punto de vista y explicó por qué para ella era relevante contraer matrimonio con Toto, mediante una anécdota que le ocurrió.

"En mi último embarazo tuve síntomas de parto prematuro, entre Navidad y Año Nuevo, con 31 semanas de embarazo, y te hacen firmar un documento en caso de emergencia, si se salva la mamá o la guagua. Lo tuve que firmar yo sola, si hubiéramos estado casados...", expresó.

Igualmente, la humorista señaló que ellos ya tenían una vida como si estuvieran casados: "Ya somos un matrimonio, tenemos tres niños, un perro, deudas, tenemos todo, no sé en qué cambiaría".