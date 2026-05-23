"Soy muy explosivo": José Antonio Neme realizó íntima confesión sobre su carácter e hizo sincero mea culpa

23 may. 2026 - 23:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, José Antonio Neme lanzó una confesión bastante inesperada sobre su personalidad.

Todo comenzó cuando los famosos tuvieron que contestar la siguiente pregunta: "Si tuvieras la opción de cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías?".

La respuesta del periodista comenzó con una sincera reflexión: "Yo estoy en un momento superfeliz, muy pleno en muchos aspectos, y me costó su buen tránsito por el desierto. Cuando uno ha pasado por el desierto y llega a un lugar donde hay agua, parece que la saboreas mejor".

Only Friends

El mea culpa de José Antonio Neme

Tras lo anterior, José Antonio Neme reveló qué sería lo que cambiaría de su vida: "Es la administración de mi carácter; encuentro que soy muy explosivo, demasiado intenso, demasiado reactivo y creo que a veces tiene un costo innecesario".

Sin embargo, Raquel Argandoña no estuvo de acuerdo con lo dicho por su compañero y agregó un interesante antecedente, con el cual se alineó Belén Mora: "Encuentro que esa es la clave de tu éxito".

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