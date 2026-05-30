Disfruta de ver películas para adultos: Paty Maldonado cuenta cómo es su vida sexual a los 75 años

30 may. 2026 - 22:40 hrs.

En este capítulo de Only Friends, la invitada Patricia Maldonado explicó cómo lleva la sexualidad a sus 75 años, además de convivir más de 40 años con la misma persona.

Y es que la opinóloga de farándula está casada hace más de 4 décadas con Jorge Pino, y aunque se han separado un par de ocasiones, siempre han mantenido viva la llama de la pasión.

Es por esto que Ingrid Cruz, nueva panelista del espacio, consultó a Paty por la vida sexual de ambos, ya que previamente la panelista mencionó que actualmente dormían en piezas separadas.

Only Friends / MEGA

La vida sexual de Patricia Maldonado

"Yo bajo (a la pieza de Jorge) o él sube... A ver, también es importante esto: a los 75 años no se puede igual que a los 30 o a los 40. A los 30, yo andaba arriba del techo; me tenían que sacar a zapatazos de arriba", dijo en un comienzo.

Enseguida agregó que en la actualidad es mucho más lento todo, cada 4 o 5 meses, además de preparar todo un ambiente, siendo su parte favorita ver películas para adultos juntos.

Asimismo, destacó que disfrutaba mucho tener relaciones con Jorge sobre un piano.

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