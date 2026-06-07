"Estábamos curados...": El día que perra de Mauricio Correa mordió a Luis Jara y casi pierde la nariz

07 jun. 2026 - 00:10 hrs.

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En el capítulo de Only Friends, Luis Jara contó sobre la vez que estuvo a punto de perder la nariz en casa de Mauricio Correa, luego que su perro mordiera su cara.

"La perra me desconoció o no sé qué le pasó", dijo de entrada el cantante, quien señaló que todo ocurrió en el contexto de un carrete que organizó el panelista del programa con otras figuras del espectáculo.

Según Jara, "estábamos todos medios curaos; el Rafa Araneda, José Miguel Viñuela y tú (Mauricio)".

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Luis Jara recordó cuando estuvo a punto de perder la nariz

Tras lo anterior, agregó que en medio de la junta apareció la mascota del otrora director de televisión: "De repente sale tu perra, que es gigante, que es como Mauricio, pero como perra", ejemplificó entre risas.

Para el cantante fue inevitable no tocar la cara de la perrita, quien sin pensarlo "me pegó un tarascón" que lo dejó con su nariz sangrando y con el término del carrete.

Pese a lo anterior, Luis Jara aseguró que no tuvo mayores complicaciones, sino que tuvo que ponerse uno que otro punto para cerrar la herida.

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