¡Para no creer! Fernando Godoy sorprendió con su talento al hacer música con un tostador de pan
Un divertido momento se vivió en Only Friends, luego de que Ingrid Cruz asegurara que Fernando Godoy tiene una habilidad muy particular: hacer música prácticamente con cualquier objeto que tenga a mano.
Para demostrarlo, en el estudio le entregaron un tradicional tostador de pan chileno, y el actor no dudó en convertirlo en un improvisado instrumento musical. Con total naturalidad, comenzó a tocarlo como si fuera una guitarra, provocando las risas y el asombro de los presentes.
¡El talento de Fernando Godoy y un tostador de pan!
Lejos de tratarse de una simple broma, Godoy mostró ritmo, coordinación e incluso acompañó la improvisación cantando, generando un ambiente distendido que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados del programa.
La escena dejó impresionados tanto a los panelistas como al público presente, quienes observaron cómo el actor era capaz de sacar provecho musical a un objeto cotidiano que habitualmente solo se utiliza en la cocina.
El espontáneo espectáculo confirmó las palabras de Ingrid Cruz y volvió a demostrar una de las facetas más lúdicas y creativas de Fernando Godoy, quien convirtió un simple utensilio de cocina en el protagonista de un entretenido momento televisivo.
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