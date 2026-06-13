¡Para no creer! Fernando Godoy sorprendió con su talento al hacer música con un tostador de pan

13 jun. 2026 - 23:20 hrs.

Un divertido momento se vivió en Only Friends, luego de que Ingrid Cruz asegurara que Fernando Godoy tiene una habilidad muy particular: hacer música prácticamente con cualquier objeto que tenga a mano.

Para demostrarlo, en el estudio le entregaron un tradicional tostador de pan chileno, y el actor no dudó en convertirlo en un improvisado instrumento musical. Con total naturalidad, comenzó a tocarlo como si fuera una guitarra, provocando las risas y el asombro de los presentes.

¡El talento de Fernando Godoy y un tostador de pan!

Lejos de tratarse de una simple broma, Godoy mostró ritmo, coordinación e incluso acompañó la improvisación cantando, generando un ambiente distendido que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados del programa.

La escena dejó impresionados tanto a los panelistas como al público presente, quienes observaron cómo el actor era capaz de sacar provecho musical a un objeto cotidiano que habitualmente solo se utiliza en la cocina.

El espontáneo espectáculo confirmó las palabras de Ingrid Cruz y volvió a demostrar una de las facetas más lúdicas y creativas de Fernando Godoy, quien convirtió un simple utensilio de cocina en el protagonista de un entretenido momento televisivo.

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