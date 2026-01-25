Tita Ureta, Emilia Dides, Yaz Vásquez, Carla Jara y Yamila Reyna estarán en próximo capítulo de Only Friends

25 en. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 3 de la segunda temporada de Only Friends, podimos ver que poderosas mujeres se juntarán a conversar sobre distintos temas.

En el comienzo, Tita Ureta y Emilia Dides tendrán una especial conversación con José Antonio Neme sobre la etapa que están viviendo ambas, el embarazo.

El animador llegará incluso a emocionarse hasta las lágrimas con las palabras de sus dos invitadas y protagonizarán un momento emotivo.

¿Qué otras famosas estarán en Only Friends?

Posteriormente, Yamila Reyna, Yazmín Vásquez y Carla Jara se unirán a la conversación y contarán anécdotas nunca antes reveladas.

Una reunión con fuertes declaraciones de parte de las chicas que le pondrán emoción, humor y entretención a la noche.

No te pierdas el próximo capítulo de Only Friends este sábado 31 de enero, después de Meganoticias Prime.

