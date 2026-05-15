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¡Compartirá su lado más íntimo! Carmen Gloria Arroyo es la nueva invitada de Only Friends

  • Por Sebastián Paillafil

Este sábado 16 de mayo, Only Friends regresa con un nuevo capítulo cargado de emociones, de la mano de Tonka Tomicic.

En la nueva entrega, Carmen Gloria Arroyo abrirá las puertas de su hogar, intimidad y familia a la conductora.

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Una linda jornada, donde la abogada compartirá su carrete con Tonka, donde hablarán sobre su vida y sus nuevos desafíos laborales.

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La instancia estará marcada por anticipar su nueva etapa en Mega con el programa Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?

Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 16 de mayo, en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

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Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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