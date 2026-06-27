"Una de las pocas que se atrevía": Ernesto Belloni y Marlen Olivari recordaron cómo nace su dupla humorística

27 jun. 2026 - 22:19 hrs.

En este nuevo capítulo de Only Friends, Marlen Olivari y Ernesto Belloni recordaron cómo comenzaron a hacer dupla en el humor en Morandé con Compañía.

"Fue una cosa muy especial, porque la Marlen tenía algo para la época en que estábamos... era muy audaz, era atrevida. Mis rutinas, debo reconocer, eran muy frívolas; entonces, no las quería hacer todo el mundo. La Marlen era una de las pocas chilenas que se atrevían, creo que la única", reveló el cómico.

El primer sketch juntos

Olivari hizo memoria televisiva y apuntó a un sketch de la recordada serie de salvavidas "Baywatch" como el primero en su larga trayectoria junto a Belloni.

Morandé con Compañía / Mega

Emulando a la ficción norteamericana, debían llevar trajes de baño color rojo. "Por supuesto que él se veía patético, no se veía como David Hasselhoff", recordó ella, quien de entre todas las modelos aceptó lanzarse a una piscina sin miedo al ridículo.

"Dicen, 'necesitamos que se tiren un piquero', y todas no, no, no. Y yo dije, 'yo sí, yo quiero'. (...) Empezaron a darse cuenta de que, bueno, yo tenía full disposición y con Ernesto me entretenía demasiado, entonces, siempre me empezaron a poner con Ernesto como dupla. Entraba en el juego, me daba lo mismo, no me daba vergüenza", aseveró la show woman.

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