"Cambia la portada": Marlen Olivari desclasificó el consejo de Camiroaga que desató el "Marlenazo" en Viña

27 jun. 2026 - 22:47 hrs.

Marlen Olivari vivió un polémico momento en el Festival de Viña del Mar 2007, luego de que un movimiento de vestuario la dejara expuesta ante toda la Quinta Vergara y pasara a la posteridad como el "Marlenazo".

Entre las especulaciones de si fue a propósito o un accidente, la propia show woman confesó en Only Friends que "lo que les diga no me van a creer. Lo que sí, yo siempre me tironeo los vestidos. (...) Si hubiera sido a propósito, la muestro entera... No se ve nada".

"Felipe me dijo..."

En relación con lo anterior, Olivari aseguró que sí recibió un consejo de Felipe Camiroaga y Luis Jara, que en esa época eran sus compañeros en el jurado internacional.

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"Esto tiene un porqué, o sea, Felipe me dijo algo, 'muestra una p...'. Felipe con Luis, por detrás de mí, empiezan: "Lucho, yo le dije a la Marlen que hiciera esto' y Lucho 'no... Marlen, ¿te atreverías?", reveló.

Camiroaga le sugirió "cambiar la portada" porque había llorado en una conferencia de prensa previa producto de su separación con Roberto Dueñas.

"Me estaba divorciando y Felipe me dice: 'Cambia la portada, tonta. Tírate una buena cortina de humo'. Según yo, hicieron mucho escándalo por esa cosita chiquitita", concluyó.

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