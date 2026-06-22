Travel App - Temporada 2 - Capítulo 2: La Ruta desde Atacama hasta el Salar de Uyuni

22 jun. 2026 - 13:30 hrs.

En un nuevo episodio de Travel App, Majo Winter emprendió una travesía única por el norte de Chile, comenzando en San Pedro de Atacama.

La experiencia mostró que viajar hoy va mucho más allá de llegar a un destino: se trata de descubrir, conectar y dejarse sorprender por el camino.

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El recorrido inició en un exclusivo alojamiento de carpas de lujo en medio del desierto, donde la comodidad se mezcla con la naturaleza. Allí, Majo exploró la gastronomía local y aprendió a preparar platos con ingredientes típicos como el chañar, destacando la riqueza culinaria del norte chileno.

¡Majo disfruta de Atacama mientras cruza la frontera hasta Bolivia!

La aventura continuó con una de las rutas más esperadas: el cruce hacia Bolivia para llegar al imponente Salar de Uyuni. En el trayecto, el equipo atravesó paisajes altiplánicos, salares, volcanes activos y pasos fronterizos a más de 4.000 metros de altura.

Durante el viaje, también hubo tiempo para conocer la cultura local, ferias artesanales y miradores del desierto, además de experimentar el desafío físico de la altura y las largas jornadas de carretera, donde cada parada ofrecía una nueva postal del altiplano.

Finalmente, la llegada al Salar de Uyuni marcó el momento más esperado del capítulo. Con su inmensidad blanca y su belleza surreal, el lugar dejó claro por qué es uno de los paisajes más impactantes del mundo, cerrando una travesía inolvidable entre Chile y Bolivia.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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