Travel App - Temporada 2 - Capítulo 1: Majo visita Ciudad de Panamá y a la comunidad indígena Emberá

15 jun. 2026 - 15:15 hrs.

La segunda temporada de Travel App comenzó con una aventura en Ciudad de Panamá, donde Majo Winter exploró algunos de los principales atractivos de la capital panameña. Desde su llegada, la conductora se instaló en el moderno hotel W Panamá y comenzó a descubrir la mezcla de cultura, arte urbano y modernidad que caracteriza a la ciudad.

Uno de los puntos más impactantes del recorrido fue la visita a Point Panamá, un mirador ubicado en uno de los sectores más altos de la ciudad. Allí, Majo vivió una experiencia cargada de adrenalina entre plataformas de cristal, columpios suspendidos y una espectacular vista panorámica que permitió apreciar el contraste entre la ciudad moderna, el Casco Histórico y el Canal de Panamá.

La gastronomía también tuvo un papel protagónico en el episodio. La conductora visitó un restaurante especializado en cocina afro-panameña, donde conoció la historia y las influencias culturales detrás de platos tradicionales que reflejan la diversidad étnica y gastronómica del país.

¡Majo conoció la comunidad indígena Emberá!

El viaje continuó hacia el Parque Nacional Chagres para visitar una comunidad indígena Emberá. Navegando por el río en canoas tradicionales, Majo conoció de cerca sus costumbres, su lengua, sus tradiciones ancestrales y la estrecha relación que mantienen con la naturaleza, compartiendo además parte de su gastronomía, artesanía y expresiones culturales.

La experiencia finalizó en una cascada escondida en medio de la selva, cerrando un recorrido que mostró dos caras muy distintas de Panamá: la energía urbana de su capital y la riqueza cultural y natural de sus pueblos originarios. Un capítulo que dejó en evidencia la diversidad de destinos y experiencias que ofrece este país centroamericano.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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