28 nov. 2026 - 17:03 hrs.

En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena llegaron hasta Singapur, una de las ciudades más modernas y sorprendentes del sudeste asiático, para descubrir sus atractivos turísticos, su diversidad cultural y sus impresionantes construcciones futuristas.

La aventura comenzó en el aeropuerto Changi, considerado uno de los mejores del mundo, el cual tiene una espectacular cascada interior de 40 metros, jardines tropicales, tiendas y múltiples atracciones.

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Luego, los viajeros salieron a recorrer la ciudad junto a Felipe, un chileno que vive en Singapur, quien les mostró algunas de las principales costumbres locales y les explicó las estrictas normas de convivencia que caracterizan al país.

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Una experiencia gastronómica con sello chileno

Uno de los momentos más especiales del viaje fue la visita a ARAYA, un restaurante con estrella Michelin liderado por cocineros chilenos. Allí, Dani y César disfrutaron de una experiencia gastronómica que incorporó preparaciones tradicionales de nuestro país.

El recorrido continuó en Gardens by the Bay, un impresionante parque futurista de más de 100 hectáreas, donde conocieron sus enormes cúpulas de vidrio, jardines interiores y los famosos superárboles, estructuras que alcanzan hasta 50 metros de altura y que combinan vegetación con tecnología sustentable.

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