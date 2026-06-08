Hoy gran estreno: ¿A qué hora ver el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2?

08 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¡Ya no podemos más de la emoción! Hoy lunes 8 de junio se realizará el gran estreno de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality Mega.

Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez serán los animadores encargados de darle emoción al nuevo programa de nuevo canal, que tendrá reencuentros y conflictos asegurados.

10 exparejas pobrarán suerte en el espacio de telerrealidad y verán si están bien separados o si los sentimientos volvieron a nacer entre ellos.

A esta hora es el estreno de Volverías con tu ex? 2

Competencias extremas, cara a cara reveladores, pruebas de salvación y eliminación serán solo un pequeño ingrediente de todo lo que ocurrirá en la casona del programa.

Volverías con tu ex? 2

Entonces, si quieres ser testigo del gran estreno del primer capítulo de Volverías con tu ex? 2 debes sintonizar Mega a las 22:15 horas, después de la emisión de un nuevo episodio de Reunión de Superados ¡No te lo puedes perder!

Todo sobre Volverías con tu ex? 2