Hoy gran estreno: ¿A qué hora ver el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2?
¡Ya no podemos más de la emoción! Hoy lunes 8 de junio se realizará el gran estreno de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality Mega.
Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez serán los animadores encargados de darle emoción al nuevo programa de nuevo canal, que tendrá reencuentros y conflictos asegurados.
10 exparejas pobrarán suerte en el espacio de telerrealidad y verán si están bien separados o si los sentimientos volvieron a nacer entre ellos.
A esta hora es el estreno de Volverías con tu ex? 2
Competencias extremas, cara a cara reveladores, pruebas de salvación y eliminación serán solo un pequeño ingrediente de todo lo que ocurrirá en la casona del programa.
Entonces, si quieres ser testigo del gran estreno del primer capítulo de Volverías con tu ex? 2 debes sintonizar Mega a las 22:15 horas, después de la emisión de un nuevo episodio de Reunión de Superados ¡No te lo puedes perder!
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