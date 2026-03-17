Carlos expondrá su secreto ante un desconocido en el capítulo 115 de Aguas de Oro

17 mar. 2026 - 22:23 hrs.

En el avance del capítulo 115 de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) será detenido por la policía.

Las autoridades también descubrirán que el joven tuvo un reciente contacto telefónico con Remigio (Claudio Arredondo), lo que podría permitirles dar con el paradero del resto de la familia Soto-Pereira.

Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) y Rolando (Roberto Farías) dejarán en shock a su círculo cercano al anunciar su matrimonio.

Aguas de Oro / Mega

Carlos expondrá su secreto ante un desconocido

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) saldrá de su escondite para comprar algunos alimentos en un minimarket.

Justo en ese momento, un televisor del lugar estará transmitiendo la noticia de su muerte, por lo que el locatario comenzará a sospechar que está frente al alcalde que todos creen fallecido.