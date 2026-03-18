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Paz sorprenderá a Mariana besando a Franklin en el capítulo 115 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 116 de Aguas de OroBraulio (Andrew Bargsted) le revelará a Ayelén (Vivianne Dietz) que Ángel (José Antonio Raffo) lo delató ante las autoridades.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) se cansará de los constantes conflictos con Igor (Osvaldo Silva).

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Debido a esto, el exalcalde tomará sus pertenencias y decidirá abandonar el hogar de su padre para buscar un nuevo escondite.

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Paz sorprenderá a Mariana besando a Franklin

Además, Franklin (Francisco Ossa) le revelará a Mariana (Paola Volpato) que se quedará en El Álamo, noticia que ambos sellarán con un apasionado beso.

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Para la mala fortuna de ambos, en ese momento aparecerá Paz (Magdalena Müller), quien quedará en shock al ver a su madre besando a otro hombre.

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