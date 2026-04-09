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Remigio tendrá un cara a cara con Carlos en el capítulo 128 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 128 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) protagonizará una emotiva conversación con Laura (Josefina Fiebelkorn).

La situación llevará al periodista a hacerle una romántica declaración, lo que podría culminar en un beso.

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Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) dejará en shock a Ayelén (Vivianne Dietz) con una inesperada petición.

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Remigio tendrá un cara a cara con Carlos

Además, Remigio (Claudio Arredondo) escuchará un ruido extraño mientras realiza labores de aseo en el hotel.

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Motivado por descubrir el origen del sonido, el ex trabajador de la municipalidad terminará encontrándose cara a cara con Carlos (Álvaro Rudolphy).

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