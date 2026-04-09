Remigio tendrá un cara a cara con Carlos en el capítulo 128 de Aguas de Oro

09 abr. 2026 - 22:33 hrs.

En el avance del capítulo 128 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) protagonizará una emotiva conversación con Laura (Josefina Fiebelkorn).

La situación llevará al periodista a hacerle una romántica declaración, lo que podría culminar en un beso.

Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) dejará en shock a Ayelén (Vivianne Dietz) con una inesperada petición.

Aguas de Oro / Mega

Remigio tendrá un cara a cara con Carlos

Además, Remigio (Claudio Arredondo) escuchará un ruido extraño mientras realiza labores de aseo en el hotel.

Motivado por descubrir el origen del sonido, el ex trabajador de la municipalidad terminará encontrándose cara a cara con Carlos (Álvaro Rudolphy).