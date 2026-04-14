Carlos afinará detalles para su encuentro con Karla en el capítulo 130 de Aguas de Oro

14 abr. 2026 - 22:34 hrs.

En el avance del capítulo 130 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) se quedará en la casa de Franklin (Francisco Ossa), donde ambos despertarán juntos y en un ambiente de complicidad.

Sin embargo, el momento será abruptamente interrumpido por la llegada de Miguel (Nicolás Oyarzún), quien reaccionará con evidente incomodidad al sorprenderlos.

Por otro lado, Enriqueta (Jacqueline Boudon) pondrá en aprietos a Remigio (Claudio Arredondo) mientras este se encuentra en la municipalidad.

Aguas de Oro / Mega

Carlos afinará detalles para su encuentro con Karla

Además, llegará la noche en que Carlos (Álvaro Rudolphy) tendrá su esperado reencuentro con Karla (Carolina Arregui).

El exalcalde coordinará los últimos detalles junto a Remigio para asegurarse de que este encuentro se lleve a cabo sin ser visto por nadie.