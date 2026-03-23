Aguas de Oro - Capítulo 117: El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla

23 mar. 2026 - 22:19 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) le pregunta a Ángel (José Antonio Raffo) si fue él quien delató a Bruno (Andrew Bargsted) ante las autoridades.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) se arma de valor para confesarle a su familia que quiere iniciar un romance con Franklin (Francisco Ossa).

La confesión desata una tensa discusión familiar que deja a Laura (Josefina Fiebelkorn) profundamente afectada.

Aguas de Oro / Mega

El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla

Además, Igor (Osvaldo Silva) se hace pasar por un trabajador de una compañía telefónica para que Carlos (Álvaro Rudolphy) pueda escuchar la voz de Karla (Carolina Arregui).

Sin embargo, durante la llamada, el exalcalde de El Álamo tiene un descuido que hace sospechar a la chofer que aún se encuentra con vida.