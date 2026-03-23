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Aguas de Oro - Capítulo 117: El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroAyelén (Vivianne Dietz) le pregunta a Ángel (José Antonio Raffo) si fue él quien delató a Bruno (Andrew Bargsted) ante las autoridades.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) se arma de valor para confesarle a su familia que quiere iniciar un romance con Franklin (Francisco Ossa).

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La confesión desata una tensa discusión familiar que deja a Laura (Josefina Fiebelkorn) profundamente afectada.

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El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla

Además, Igor (Osvaldo Silva) se hace pasar por un trabajador de una compañía telefónica para que Carlos (Álvaro Rudolphy) pueda escuchar la voz de Karla (Carolina Arregui).

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Sin embargo, durante la llamada, el exalcalde de El Álamo tiene un descuido que hace sospechar a la chofer que aún se encuentra con vida.

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