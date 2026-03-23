Luis Emilio querrá que Vanessa pague por el gran error de Omar en el capítulo 259 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 259 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le advirtió a Omar (César Sepúlveda) que lo haría pagar por decepcionarlo una vez más.
Es por esto que llegará hasta el departamento de Vanessa (Begoña Basauri) para hacerle saber cuáles serán sus próximos pasos en la empresa.
El patriarca de los Walker querrá sacar de una vez por todas a Omar de la compañía, ya que sus descuidos le han costado mucho dinero.
"Una vez que Omar deje el cargo, yo volveré a asumir la dirección ejecutiva, pero para eso necesito tener a mi lado a alguien con potencial, con hambre", comenzará diciendo.
Eso no será todo, ya que recalcará que "por sobre todo, que me dé la seguridad de que no me va a apuñalar por la espalda".Ir a la siguiente nota
El miedo de Vanessa
Luis Emilio comenzará a acercarse a Vanessa, exigiendo que le dé no solo su palabra, sino que algo más para saber que no lo traicionará.
"Necesito algo más que tu palabra para volver a confiar en ti", dirá.Ve el capítulo en