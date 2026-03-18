"Yo le disparé": Raúl confesó el crimen de Bernardita tras cruel chantaje en El Jardín de Olivia
En el capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llega hasta la cárcel para visitar a Raúl (César Caillet) y trabajar en los siguientes pasos para probar su inocencia.
Pero Raúl le pone freno a su hija: "No tiene sentido. Basta, ya fue, se acabó. Fui yo, perdóname, mi amor. Yo le disparé a esa mujer y después fui a la clínica a envenenarla. Yo maté a la señora Bernardita (Catalina Guerra)".
La confesión de Raúl
Diana no le cree, pero él insiste en que es culpable y que pagará por lo que hizo.
Su actitud hace sospechar a Diana, quien le pregunta si está siendo amenazado. "Todavía podemos hablar con la fiscal y pedirle que frenen esto de una vez por todas", expresa Diana.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, Raúl no revela el chantaje de Burgos (Juan Carlos Cáceres) y apaga sus esperanzas al contarle que firmó una confesión y que no hay nada más que hacer.
"Este sacrificio no tiene ningún sentido, esto va a terminar en algo peor para alguno de ustedes y no voy a poder soportarlo. Termina con esto y sigue adelante con tu vida", le dice Raúl a su hija.Ve el capítulo en