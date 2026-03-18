"Yo le disparé": Raúl confesó el crimen de Bernardita tras cruel chantaje en El Jardín de Olivia

18 mar. 2026 - 17:18 hrs.

En el capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llega hasta la cárcel para visitar a Raúl (César Caillet) y trabajar en los siguientes pasos para probar su inocencia.

Pero Raúl le pone freno a su hija: "No tiene sentido. Basta, ya fue, se acabó. Fui yo, perdóname, mi amor. Yo le disparé a esa mujer y después fui a la clínica a envenenarla. Yo maté a la señora Bernardita (Catalina Guerra)".

La confesión de Raúl

Diana no le cree, pero él insiste en que es culpable y que pagará por lo que hizo.

El Jardín de Olivia

Su actitud hace sospechar a Diana, quien le pregunta si está siendo amenazado. "Todavía podemos hablar con la fiscal y pedirle que frenen esto de una vez por todas", expresa Diana.

Sin embargo, Raúl no revela el chantaje de Burgos (Juan Carlos Cáceres) y apaga sus esperanzas al contarle que firmó una confesión y que no hay nada más que hacer.

"Este sacrificio no tiene ningún sentido, esto va a terminar en algo peor para alguno de ustedes y no voy a poder soportarlo. Termina con esto y sigue adelante con tu vida", le dice Raúl a su hija.