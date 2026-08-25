Andrea revelará que Javier estuvo gravemente enfermo en su infancia en el capítulo 7 de La Baronesa

25 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 7 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) demostrará ser muy territorial si de su hijo se trata, por lo que Emilia (Octavia Bernasconi) vivirá un desagradable interrogatorio de su nueva suegra.

"¿Tú piensas casarte con mi hijo si no tienes idea de la vida de él?", le preguntará mientras ambas están en la antigua habitación de Javier (Simón Pesutic).

La nieta de Aurora (Loreto Valenzuela) argumentará que ella no conoce el pasado de su futuro marido, pero es porque él mismo ha decidido mantener algunos pasajes de su vida en secreto.

La Baronesa / Mega

"Le diagnosticaron un..."

"Estuvimos a punto de perder a nuestro hijo y yo con mi amor lo hice vivir. A los 2 meses le diagnosticaron un...", mencionará Andrea, pero Javier aparecerá y no la dejará terminar su historia.

"Eso va a ser material para otro capítulo, mamá", mencionará el apostador.