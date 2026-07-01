"La vida se le hace muy difícil": Andrés Velasco adelanta detalles de su nuevo personaje en Prohibida Obsesión

01 jul. 2026 - 12:45 hrs.

Prohibida Obsesión continúa preparando su esperado estreno por las pantallas de Mega y, poco a poco, sus protagonistas comienzan a revelar nuevos detalles sobre los personajes que darán vida a la historia.

Uno de ellos es Andrés Velasco, quien interpretará a Dante, uno de los tres amigos que forman parte del eje central de la teleserie nocturna. En conversación con el equipo digital de Mega, el actor adelantó que se trata de un personaje lleno de matices y con una personalidad que promete conectar con el público.

Andrés Velasco adelanta cómo será Dante

"Está súper entretenido el personaje. Me alegró mucho esta entrega porque es un personaje que tiene muchas aristas, por así decirlo. Si fuera un puzzle, tiene muchas piezas. Le pasan muchas cosas", comentó.

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Además, explicó que Dante es un hombre con grandes aspiraciones, pero que constantemente se enfrenta a obstáculos para cumplirlas. "Es un personaje que quiere volar muy alto, pero en la vida se le hace muy difícil. Medio como que da cierta pena, pero también da risa", señaló.

El actor también aseguró que, dentro de la historia, su personaje aportará momentos más livianos en comparación con otros conflictos que abordará la teleserie.

"Podríamos decir que es el personaje donde la historia resulta ser más liviana que otra. 'Pucha, este gallo, ¿cómo ayudarlo?'. Yo creo que a la gente en su casa le van a dar ganas de ayudar a este pobre personaje", afirmó.

En esa misma línea, destacó que Dante es una persona de buenos sentimientos que solo busca sacar adelante a su familia. "No son problemas graves ni morales. Es un gallo que quiere responder con su familia, quiere responder con su mujer. Es un gallo muy leal, muy fiel, pero no tiene todas las capacidades para sostener la vida que llevan. Es una persona buena, es bonachón, es de buenos sentimientos", expresó.

Finalmente, Andrés Velasco aseguró que Prohibida Obsesión sorprenderá al público con una historia llena de giros y emociones. "Esta teleserie viene muy buena, muy entretenida, porque pasan muchas cosas y a ustedes les va a gustar", concluyó.

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