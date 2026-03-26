Tere y Manuel se besarán en el capítulo 100 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 100 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) estallará en lágrimas debido a sus problemas familiares.
Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) llevará a Matilde (Ignacia Baeza) hasta su hogar tras una nueva y exitosa cita.
Justo antes de bajar del vehículo, la abogada hará una pausa y luego se acercará a su colega con la intención de besarlo.
Tere y Manuel se besarán
Además, Tere (Elisa Zulueta) sorprenderá a Manuel (Mario Horton) al pedirle un beso de despedida.
Tras pensarlo por un momento, el publicista finalmente accederá a la propuesta de su pareja y la besará.Ve el capítulo en
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