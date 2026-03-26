Tere y Manuel se besarán en el capítulo 100 de Reunión de Superados

26 mar. 2026 - 23:22 hrs.

En el avance del capítulo 100 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) estallará en lágrimas debido a sus problemas familiares.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) llevará a Matilde (Ignacia Baeza) hasta su hogar tras una nueva y exitosa cita.

Justo antes de bajar del vehículo, la abogada hará una pausa y luego se acercará a su colega con la intención de besarlo.

Reunión de Superados / Mega

Tere y Manuel se besarán

Además, Tere (Elisa Zulueta) sorprenderá a Manuel (Mario Horton) al pedirle un beso de despedida.

Tras pensarlo por un momento, el publicista finalmente accederá a la propuesta de su pareja y la besará.