Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"¿Tú sabes que el papá de Tito...?": Myriam hará inesperada confesión a Alessandra en el capítulo 106 de RDS

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 106 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) se mostró muy decaído cuando salió a colación el tema de su padre y no quiso volver a hablar del asunto con Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).

Su madre quedará preocupada y, en un momento a solas con Alessandra (Julieta Bartolomé), le hará una gran revelación sobre el progenitor del crack de la Roja.

Lo más visto de Reunión de Superados

"¿Tú sabes que el papá de Tito se fue?", le preguntará a su nuera. 

Reunión de Superados / Mega
Ir a la siguiente nota

El secreto que esconde Myriam

Alessandra conoce al dedillo la historia tras años junto a Tito: "Sí, que se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió a Loncoche".

Para su sorpresa, Myriam tenía otra versión de la que su hijo no tiene ni idea: "No es na' eso... se fue al patio de los callados". 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto