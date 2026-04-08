"¿Tú sabes que el papá de Tito...?": Myriam hará inesperada confesión a Alessandra en el capítulo 106 de RDS

08 abr. 2026 - 23:41 hrs.

En el avance del capítulo 106 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) se mostró muy decaído cuando salió a colación el tema de su padre y no quiso volver a hablar del asunto con Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).

Su madre quedará preocupada y, en un momento a solas con Alessandra (Julieta Bartolomé), le hará una gran revelación sobre el progenitor del crack de la Roja.

"¿Tú sabes que el papá de Tito se fue?", le preguntará a su nuera.

Reunión de Superados / Mega

El secreto que esconde Myriam

Alessandra conoce al dedillo la historia tras años junto a Tito: "Sí, que se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió a Loncoche".

Para su sorpresa, Myriam tenía otra versión de la que su hijo no tiene ni idea: "No es na' eso... se fue al patio de los callados".