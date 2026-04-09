"No estarás tratando de convencerla...": Anita sospechará de los planes de Max en el capítulo 107 de RDS

09 abr. 2026 - 23:32 hrs.

En el avance del capítulo 107 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) llamará a Max (Álvaro Espinoza) para saber cómo van las cosas en Miami. Javiera (Daniela Ramírez) está haciendo muchas preguntas que ella no puede responder.

Sobre el embarazo de Fabiola (Florencia Berner), su hijo le contará que "es complicado. Ella no está segura todavía de tenerlo".

Sin embargo, conociendo tan bien las mentiras y enredos en los que se mete Max, su madre sospechará que tiene otros planes entre manos. "Supongo que no estarás tratando de convencerla de que aborte, ¿verdad?", dirá sin anestesia.

Reunión de Superados / Mega

Una citación de apoderados sin precedente

En tanto, en el Thomas Campbell School se llevará a cabo la urgente reunión de apoderados del 5°B, luego de que se constatara el robo de dinero en las dependencias.

La oportunidad permitirá que tanto Coke (Diego Muñoz) como Matilde (Ignacia Baeza) revelen sus nuevo intereses amorosos.