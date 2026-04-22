Contratará una médium: Tito usará insólito método para contactar a su padre en el capítulo 113 de RDS

22 abr. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 113 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) seguirá firme en el reencuentro de su padre, ya sea aquí o en el más allá.

De acuerdo a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), el papá del crack pudo haber muerto a causa del virus hanta. Hace muchos años que perdieron el contacto y después de averiguar con algunos vecinos, ese fue el rumor que recibió.

¿Dónde está Gilberto?

Por esta razón, Núñez mandará llamar a Mireya (Andrea Eltit), la esposa de Gustavo (Nicolás Mena) que también es médium, para que lo contacte en el otro mundo.

Reunión de Superados / Mega

La mujer se colocará de rodillas junto a una mesa donde descansará un pañuelo rojo, tres velas encendidas y una cajita de madera. Alrededor, Tito, Alessandra (Julieta Bartolomé) y Gustavo esperarán conversar, pero no habrá respuesta.

"Gilberto Núñez Núñez, tu hijo te necesita", llamará la mística, pero sin obtener respuesta. Su única conclusión será que este hombre no está muerto.