"Usted me odia": Tere explotará ante la indiferencia de Perla en el capítulo 118 de Reunión de Superados

30 abr. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 118 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zuelueta) vive una crisis, aunque nadie crea mucho en su depresión y ella exagere en varios detalles, fiel a su personalidad.

En este estado es que la profesora querrá apoyarse en Perla (Schlomit Baytelman), sin embargo, su madre no tendrá la disposición de escucharla y aconsejarla con sus problemas. "La maternidad no se me da. Lo siento, yo nací para ser linda, punto", confesará la ex de Jaime (Francisco Reyes).

Molesta, Tere explotará: "¿Se da cuenta? Usted me odia. ¿Se da cuenta lo difícil que es vivir con una mamá que te odia?".

Reunión de Superados / Mega

Coke hablará con Manuel

Entristecido por el rechazo de Javiera (Daniela Ramírez), Manuel (Mario Horton) necesitará apoyarse en su mejor amigo.

Coke (Diego Muñoz) lamenterá lo sucedido, pero como su amigo hizo todo lo que estaba en sus manos para que este amor floreciera, solo le quedará seguir adelante: "A veces se gana, a veces se pierde. Por lo menos lo tienes claro. (...) Llegó el momento de que te preocupes por ti".