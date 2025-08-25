"Gracias bichitos por este new look": Daniela Nicolás se tomó con humor problema que sufrió en su rostro

25 ag. 2025 - 13:15 hrs.

Por estos días, Daniela Nicolás está disfrutando de una "pre honeymoon", es decir, pre luna de miel, junto a su futuro esposo, Matías Delgado.

La pareja decidió recorrer varias ciudades de Europa y en el último tiempo, pasaron más tiempo en Italia, donde pudieron gozar del clima veraniego y las exquisitas playas.

De hecho, pudieron celebrar el cumpleaños del traumatólogo y ella le dedicó emotivas palabras: "Gracias por estar siempre, por crecer juntos, por quererme tanto y por acompañarnos en cada paso. Quiero compartir todos los cumpleaños que vengan contigo y cada día recordarte lo especial que eres para mí".

El problema que vivió Daniela Nicolás

En medio de su travesía, Daniela Nicolás contó que sufrió un problema en su rostro, pues varios mosquitos la picaron en el ojo izquierdo y le provocaron una gran hinchazón.

Sin embargo, la periodista quiso tomarse la situación con humor y acompañó la foto con un gracioso escrito: "Gracias bichitos por este new look".

