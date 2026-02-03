La oferta laboral que llevó a Marcelo Marocchino a trabajar con leyenda de la NBA y extenista argentino

03 feb. 2026 - 08:30 hrs.

El modelo italiano Marcelo Marocchino desde hace un tiempo se dedica al mundo de la moda en Chile, pero ahora su esfuerzo lo ha llevado a trabajar con estrellas del deporte mundial.

Y es que fue el propio ex chico reality quien ocupó sus plataformas para publicar un inesperado trabajo que llegó a su vida, siendo este un gran hito en su carrera como vestuarista.

Marcelo Marocchino trabaja con deportistas de talla mundial

Precisamente, a través de Instagram, subió un carrusel donde se puede ver su trabajo con la exestrella y leyenda de la NBA, Scottie Pippen, así como con el extenista argentino Juan Martín del Potro.

"A veces la vida te sorprende... Como dice mi mujer, agradece al universo, todos los días", escribió Marocchino en una publicación donde aparece posando con Pippen, así como tomándole medidas y hablando sobre las proporciones que debería ocupar.

Asimismo, en otra fotografía se puede ver cómo trabajó con del Potro, campeón de Grand Slam que acudió a él por sus servicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Marocchino (@mmarocchino)

Todo sobre Marcelo Marocchino