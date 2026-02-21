Gala del Festival de Viña 2026 abrió los fuegos del certamen con un rating histórico

21 feb. 2026 - 09:50 hrs.

La noche de este viernes se realizó la 15° Gala televisada del Festival de Viña, que contó con la conducción de Tonka Tomicic y José Antonio Neme. En esta edición especial, rodeada del glamour de las principales estrellas del país, el rating alcanzó niveles sorprendentes.

Entre las 21:09 y 01:18 horas, la noche cero del Festival obtuvo un promedio de 1.466.765 personas por minuto online y un peak de 1.909.138 personas con la aparición de la cantante Katteyes y las actrices Jacinta Rodríguez y Cota Castelblanco, de la teleserie El Jardín de Olivia. El principal evento de la moda de nuestro país llegó a todos los rincones del territorio nacional.

En la transmisión digital también se registró un hito, con 1,1 millones de reproducciones en vivo en los canales de YouTube de Mega y Meganoticias.

Entre los rostros que desfilaron por la red carpet se contó con figuras de televisión, cantantes, periodistas, actores, cómicos, modelos y figuras internacionales.

La Gala del Festival de Viña cuenta con la dirección general de Carlos Valencia.

