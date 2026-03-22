¡Que viva el amor!: Jean-Philippe Cretton publica romántica foto con actriz y destapa posible romance

22 mar. 2026 - 15:26 hrs.

Jean-Philippe Cretton ha vuelto a ser noticia tras compartir una publicación en redes sociales que despertó rumores sobre su vida amorosa. El periodista parece estar viviendo un nuevo capítulo en lo sentimental.

En los últimos meses, su nombre ha sido vinculado con distintas figuras del espectáculo chileno, lo que siempre ha generado comentarios y especulaciones. Sin embargo, Cretton ha sido claro sobre su postura frente a la prensa rosa.

“Nunca me ha gustado la farándula, la verdad; siento que mienten caleta y no me gusta cómo se toca el tema. Estoy bastante bien en mi vida privada”, señaló recientemente.

Jean-Philippe publica foto abrazado junto a quien sería su nueva novia

Pese a su reserva, una fotografía publicada en sus redes ha dado pistas sobre su actual situación: en la imagen aparece junto a una mujer, abrazados y disfrutando del paisaje de Curanipe, en la región del Maule, mostrando cercanía y complicidad.

Finalmente, se ha confirmado que la compañía de Cretton en la fotografía es Camila Miguel, actriz que ha comenzado a compartir tiempo con el periodista y cuyo vínculo ha sido destacado recientemente por medios del espectáculo. La pareja, según información de allegados, recién está conociéndose, pero la imagen sugiere que ambos están disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal.

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló algunos detalles de la pareja de Cretton, afirmando que: "La chica es actriz, se llama Camila Miguel. Es estupenda, entiendo que tuvo un paso por México también”.

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